МО Азербайджана опровергло сообщения об обстреле гражданских объектов

Фото: t.me/Azerbaijan_MOD

Информация об обстреле гражданских объектов в Карабахе военнослужащими вооруженных сил Азербайджана не соответствует действительности, заявили в Министерстве обороны республики. По словам представителей ведомства, которые приводит агентство «Интерфакс Азербайджан», армейские подразделения наносят удары с применением высокоточного оружия исключительно по легитимным целям, объекты гражданской инфраструктуры не обстреливаются.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями в ходе проводимых Азербайджаном антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе, — говорится в сообщении.

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. Об этом представители республики также проинформировали командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее предупреждал, что конфликт между Баку и Ереваном может перейти в активную фазу из-за вмешательства стран Запада. Он подчеркнул, что западные державы задействуют не только дипломатические, но и разведывательные службы в этом направлении.