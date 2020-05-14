Минздрав Белоруссии сообщил о выходе страны на плато по COVID-19

https://static.news.ru/photo/19614c06-963d-11ea-9c1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пологий, а не пикообразный рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Белоруссии, рассказала замминистра здравоохранения страны Елена Богдан.

Замминистра пояснила, что такой результат достигнут благодаря мерам, которые были приняты ещё до прихода болезни на белорусскую территорию. Богдан добавила, что в Белоруссии тесты на коронавирус проводят не только людям с симптомами ОРВИ, но и контактировавшим с ними лицам. Нагрузка на систему здравоохранения при этом остаётся допустимой, сообщила представитель Минздрава в эфире канала СТВ.

В настоящий момент, по данным министерства, коронавирус выявляется у 8,7-9,7% людей, прошедших тестирование.

И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся, — подытожила Богдан.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает ситуацию с коронавирусом в стране терпимой. Об этом он сказал на совещании по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан в связи с распространением заболевания. По его словам, метод борьбы с COVID-19, который выбрала Белоруссия, «приносит свой результат», и некоторые государства уже также воспользовались им.