Минздрав Белоруссии подтвердил смерть участника протеста в Бресте

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Министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило смерть участника акции протеста в Бресте, получившего огнестрельное ранение в голову. 13 августа его перевели в госпиталь министерства обороны в тяжёлом состоянии.

С прискорбием сообщаем, что 19 августа скончался гражданин Республики Беларусь Геннадий Шутов, — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что вечером 18 августа состояние Шутова резко ухудшилось.

Ранее сообщалось, что Геннадий Шутов из Бреста скончался в минском военном госпитале.

По мнению свидетелей произошедшего, выстрел, смертельно ранивший Геннадия, был произведён с крыши здания. Пуля попала ему в голову. Мужчину госпитализировали в Брестскую областную больницу, а затем вертолётом переправили в военный госпиталь в Минск. При этом родственники не могли найти Геннадия двое суток.

По словам дочери Шутова, врачи диагностировали у него «повреждения мозга тяжёлые и обширные» и не стали давать никакого прогноза. Утром 19 августа он скончался, писал NEWS.ru.