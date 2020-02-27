Белорусский оператор нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» почти готов к поставке азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ с территории Украины по магистрали Одесса — Броды, рассказал главный инженер «Гомельтранснефти Дружба» Андрей Вериго.
По его словам, первая партия углеводородов ожидается в марте текущего года, когда танкеры прибудут в порт Одессы,
В марте Минск также начнёт получать сырьё по цене без премии ещё от пяти российских компаний помимо промышленно-финансовой группы «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского государственного концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
Ранее NEWS.ru писал, что группа «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева получила право на транспортировку первой партии нефти в объёме 30 тыс. тонн Мозырскому НПЗ в Белоруссии.
Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле 2019 года из-за превышенного содержания хлорорганических соединений. Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.
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