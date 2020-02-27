https://static.news.ru/photo/e2916816-5940-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белорусский оператор нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» почти готов к поставке азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ с территории Украины по магистрали Одесса — Броды, рассказал главный инженер «Гомельтранснефти Дружба» Андрей Вериго.

По его словам, первая партия углеводородов ожидается в марте текущего года, когда танкеры прибудут в порт Одессы, пишет ТАСС. Концерн «Белнефтехим» заявил накануне о подписании контракта с азербайджанской компанией SOCAR на покупку 160 тыс. тонн нефти.

В марте Минск также начнёт получать сырьё по цене без премии ещё от пяти российских компаний помимо промышленно-финансовой группы «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского государственного концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Ранее NEWS.ru писал, что группа «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева получила право на транспортировку первой партии нефти в объёме 30 тыс. тонн Мозырскому НПЗ в Белоруссии.

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле 2019 года из-за превышенного содержания хлорорганических соединений. Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.