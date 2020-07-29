Минск: Россия готовила боевиков для заброски в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/78fd2c76-d241-11ea-8e52-fa163e074e61_660.jpg Андрей Равков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков во время встречи с кандидатами в президенты республики заявил о подготовке Россией «неких группировок» и «боевиков», якобы планировавших проникновение на территорию страны. Об этом рассказал прессе 30 июля 2020 года кандидат на пост главы Белоруссии Андрей Дмитриев.

Нам сообщили, что в стране сегодня есть 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности. Под Псковом и Невелем (по словам Равкова. — NEWS.ru) формируются некие группировки, — добавил Дмитриев.

Он отметил, что пойманные россияне дают разные показания. Часть из них прямо заявили, что приехали в республику «делать революцию», привёл кандидат в президенты слова госсекретаря. Дмитриев подчеркнул, что Главное управление Генштаба ВС РФ (ранее ГРУ) и ФСБ РФ не предупредили Минск о нахождении сотрудников так называемой ЧВК Вагнера в Белоруссии. По его словам, инцидент является серьёзным основанием для совместной работы спецслужб обеих стран, пишет ТАСС.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад написали белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020-го заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик прокомментировал задержание боевиков. По его словам, все они были членами ЧВК Вагнера.

Писатель Захар Прилепин позже сообщил, что среди задержанных под Минском якобы бойцов ЧВК Вагнера есть члены его батальона. Он назвал произошедшее недоразумением. По его словам, никаких проектов в отношении этой страны не предполагалось, боевики использовали Минск в качестве «перевалочной базы», так как из-за коронавируса передвигаться прямыми маршрутами сейчас сложно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев вызван в белорусский МИД по делу о задержанных в Белоруссии российских гражданах, которые, предположительно, являются наёмниками ЧВК Вагнера.

Накануне глава республики Александр Лукашенко выступил на экстренном совещании Совета безопасности в связи с задержанием бойцов российской ЧВК Вагнера под Минском. Он поручил главе КГБ Валерию Вакульчику обратиться к российской стороне в связи с произошедшим, заявив, что у Минска «нет никаких целей опорочить близкую страну».