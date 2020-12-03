Минск рассчитывает на возобновление контактов в рамках ЕАЭС

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Глава кабмина Белоруссии Роман Головченко заявил о необходимости более активного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по постепенному возобновлению сообщения между государствами. Об этом премьер республики рассказал 4 декабря во время выступления на заседании Евразийского межправительственного совета.

Для замедления процесса [распространения] коронавируса нам, к сожалению, пришлось пойти на жёсткие меры в отношении ограничения перемещения пассажиров между нашими странами. Учитывая полученный опыт по сдерживанию инфекции, рассчитываю на более активный диалог между нашими министерствами здравоохранения, транспорта по постепенному возобновлению сообщения для облегчения деловых контактов и трудовой миграции, — цитирует политика ТАСС.

Накануне он отметил, что на сегодняшний день для развития Союзного государства появился новый импульс. Он сказал об этом в ходе переговоров с госсекретарём организации Григорием Рапотой, на которых стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Ранее руководство Белоруссии заявило, что для сохранения стабильности пенсионного обеспечения в стране предстоит переформатировать пенсионную систему. Об этом Головченко сообщил, представляя программу деятельности правительства до 2025 года. Власти прорабатывают подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране. Для достижения этих целей будет «максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей», писал NEWS.ru.