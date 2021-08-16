Минск пожелал полного восстановления авиасообщения с Москвой

Белоруссия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Россией до доковидного уровня. Об в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

По словам Авраменко, особенно Минск интересует увеличение рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

Всё равно ковидные ограничения действуют, например, сегодня авиакомпания «Белавиа» летает только один раз в неделю в Санкт-Петербург. При таком спросе это мало. Поэтому нужно поэтапное восстановление, наращивание авиарейсов... Конечно, для нас важна Российская Федерация, но и страны дальней дуги тоже, — заявил министр.

По словам Авраменко, в настоящее время «Белавиа» занимается замещением полётов, потерянных в Евросоюзе. Самолёты летают, в первую очередь, на восток и на юг.

Это Российская Федерация, Грузия, Азербайджан, Израиль, Арабские Эмираты, Турция, чартерные полеты в Египет. По полугодию от наших плановых цифр мы имеем рост пассажирооборота на 34%, — сказал министр.

Ранее первый вице-премьер правительства Белоруссии Николай Снопков заявил, что авиакомпания «Белавиа» на фоне ограничений на полёты, принятые рядом стран Европы, будет развивать рейсы в СНГ.

В настоящее время «Белавиа» летает в 12 российских аэропортов.