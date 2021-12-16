Минск поблагодарил Баку за позицию на саммите «Восточного партнёрства»

Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с благодарностью к властям Азербайджана, которые отказались присоединиться к 11-му пункту декларации по итогам саммита «Восточного партнёрства», говорится на сайте МИД. В документе, который не стал поддерживать Баку, осуждались действия белорусского президента Александра Лукашенко.

Благодарим братский Азербайджан, который прекрасно знает цену понятиям суверенитета и независимости, за последовательную и бескомпромиссную поддержку нашей страны на международной арене. Баку в очередной раз проявил себя как ответственный и самостоятельный участник международных отношений, последовательно придерживающийся своих внешнеполитических принципов в полном соответствии с нормами международного права, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Белорусские власти ждали от участников «Восточного партнёрства» «однозначного осуждения антибелорусских заявлений и действий». В МИД заявили, что в зависимости от «геополитических раскладов и настроения европейской бюрократии» на саммите может появиться пустое кресло под любым флагом. Таким образом белорусские дипломаты ответили на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в Twitter писала, что на саммите было пустое кресло.

Надеюсь, что это кресло скоро займёт демократически избранный белорусский лидер. Все восточные партнёры единодушно осуждают поведение Лукашенко, — отмечала она.

Также после саммита «Восточного партнёрства» она говорила, что в Евросоюзе осуждают действия властей Белоруссии в связи с акциями протеста и выборами президента. В то же время жителям страны ЕС готов предоставить вакцины от коронавируса.

«Восточное партнёрство» запустили в 2009 году для укрепления связей между ЕС и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. На саммите в Брюсселе не было только представителей Белоруссии, которая приостановила участие в программе.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. По мнению протестующих, президентом по итогам выборов стала Светлана Тихановская, а не Александр Лукашенко. Митинги жёстко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах.