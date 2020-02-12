https://static.news.ru/photo/1a5bad8a-4d8c-11ea-a361-fa163e074e61_660.jpg Фото: МИД Беларуси/facebook.com

Соединённые Штаты Америки и Белоруссия не заключали контракт на поставку нефти в республику, рассказал первый заместитель премьер-министра страны Дмитрий Крутой.

Никаких контрактов с американцами нет, — цитирует чиновника агенство БелТА.

Белый дом рассматривает возможность поставлять сжиженный природный газ в Литву и далее через прибалтийское государство в Белоруссию. Об этом заявил американский посол в Вильнюсе Роберт Гилкрист.

Он отказался отвечать на прямой вопрос журналистов, ведутся ли переговоры между Вашингтоном и Минском о газовых поставках, однако отметил, что к этой теме в США «проявляется интерес». Гилкрист пообещал затронуть вопрос поставок газа во время встречи в правительстве Литвы.

Ранее на фоне разногласий с Россией по условиям поставок энергоресурсов Белоруссия получила первую партию нефти из Норвегии, поставленную через литовский город Клайпеда.

В феврале, как сообщал NEWS.ru, Москва и Минск договорились о поставках газа в 2020 году с сохранением уровня цен 2019 года. Также стороны намерены сформировать единые соцгарантии, объединить банковский надзор (он будет работать с двумя центробанками), создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и госрегулирование отраслей.