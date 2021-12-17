Минск хочет обратиться к Москве с новой просьбой на старую кредитную тему

Белоруссия нуждается в очередном российском кредите. По словам первого заместителя главы правительства РБ Николaя Снопковa, помочь экономике страны могут $3,5 млрд. Они нужны, чтобы снять проблемы рефинансирования белорусского госдолга, которые появились из-за санкций США. Кредитная российско-белорусская история имеет богатую традицию. По оценкам экономистов, только нa весну 2020 года внешний госдолг Белоруссии по двусторонним кредитам правительства России состaвил $7,932 млрд. Но и осенью того же года Москва выделила Минску ещё $1,5 млрд напрямую и от aнтикризисного фонда Евразийского экономического союзa (ЕAЭС). В материале NEWS.ru — о том, идут ли на пользу белорусской экономики эти деньги.

Белорусские власти не скрывают, что пятый пакет западных санкций имеет непосредственное отношение к госдолгу страны. Его придётся выплачивать в жёсткие сроки — до 2023 года, но вопрос отягощает ухудшение экономической ситуации в Белоруссии. Инвестиции в страну прекратились ещё год назад. Одна надежда — на Россию, которая остаётся участницей Союзного договора РФ и РБ, и при этом часто слышит заявления официального Минска о необходимости полной интеграции стран, чуть ли не до их слияния в одно государство.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К концу нынешнего года основные экспортные доходы Белоруссии от нефтепродуктов, продажи калийных удобрений и машин снизились почти на половину. Произошло это из-за закрытия для белорусского экспорта порта в Клайпеде. При том что эти продукты составляли около 50% бюджетных доходов. Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики», специалист по Белоруссии Aндрей Суздaльцев, анализируя в беседе с NEWS.ru резкое сокращения экспорта, сделал вывод о повальной стагнации экономики страны.

В Белоруссии экономика не развивается, и не будет этого в ближайшее время. Кто же станет вкладывать инвестиции в страну с такими политическими и экономическими рисками? Судя по словам Снопковa, $3,5 млрд нужны Белоруссии, чтобы она не обанкротилась, ещё $3 млрд — для перекредитования в 2022 году. Выходит, Лукашенко нужно получить от России около $7 млрд. В то же время Украине Международный валютный фонд в год выдаёт кредиты от силы на $1,5 млрд. Суммы даже сравнивать нельзя. Выходит, что России надо отдавать существенную часть своих доходов Лукашенко, а не вкладывать их в свои валютные резервы, — удивился эксперт. Андрей Суздальцев замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

При этом Суздальцев напомнил, что Лукашенко не имеет привычки возвращать российские кредиты, добиваясь отсрочек по выплатам или перекредитования. И на этот раз, добавил эксперт, шансов на возврат $3,5 млрд почти не будет, если Москва всё же откликнется на просьбу Минска.

С таким мнением не согласен директор белорусского Центра изучения перспектив ЕАЭС Дмитрий Беляков, заметивший в беседе с NEWS.ru, что кредит в $3,5 млрд необходим на конкретные экономические программы.

Конечно, инвестиции у нас значительно сократились. Но в стране надо продолжать модернизацию производства. Для выполнения прогнозных показателей социально-экономического развития РБ на 2022-й и последующие годы необходимо создать производства и переориентировать экономику на выпуск товаров, которые будут востребованы в странах ЕАЭС. Мы несём серьёзные убытки из-за сокращения логистических возможностей, отправки нефтепродуктов и калийных удобрений в Евросоюз — мешают демарш Литвы и ограничения со стороны Польши. Для переориентирования экспорта на страны ЕАЭС с западного направления нужны серьёзные средства, — отметил политолог. Дмитрий Беляков белорусский эксперт белорусский эксперт

Беляков полагает, что новый российский кредит для Белоруссии ещё больше укрепит взаимосвязь экономик двух стран. Он считает, что эксперты, которые рассматривают просьбу Минска о выделении средств как показатель краха белорусской экономики, далеки от реальности или «хотят получить определённые дивиденды от своих высказываний».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Суздальцев, напротив, убеждён, что белорусская экономическая реальность пессимистична, иначе бы Лукашенко на стал выколачивать очередные ссуды из Москвы.

Внутренних резервов нет. Белорусский рынок беден, финансовая система слабая. Страна живёт в долг. Олигархи есть, но только в окружении Лукашенко, и деньги они держат зa рубежом, — убеждён политолог, которого в марте 2006 года депортировали из Белоруссии за критику президента Лукашенко.

Согласно исследованиям различных международных организаций, уровень жизни в Белоруссии далеко не самый низкий на постсоветском пространстве. В Докладе о развитии человечества (Human Development Report 2020) для ООН эта страна заняла шестое место, обойдя Украину, Грузию и страны Средней Азии. Белорусский политолог Дмитрий Беляков в беседе с NEWS.ru отметил, что, несмотря на множество санкций и коронавирусные ограничения, экономика его страны демонстрирует успешность.

Одним из ключевых показателей экономической стабильности является курс национальной валюты. Белорусский рубль за этот год не так уж сильно просел по отношению к американской валюте — один доллар оценивается в 2,5 рубля, изменения курса наблюдем в границах 20–30 копеек, — заключил белорусский эксперт.

Оппоненты такой точки зрения, как правило, на подобные аргументы отвечают одной фразой: «Это всё благодаря помощи России». Но рано или поздно, добавляют они, щедрость соседней державы может прекратиться. У критиков Лукашенко распространенно мнение, что он обладает искусством «пристёгивать расходы страны к российскому бюджету».

Нужно ли это самой России? Помощь Минску здесь рассматривают как «политическую привязку» к своим интересам. Несмотря на ещё одно искусное умение белорусского лидера — уходить от некоторых своих обещаний, — в Кремле, судя по частным встречам президентов России и Белоруссии, воспринимают Лукашенко в качестве верного союзника. Вдобавок, Москва лучше других знает, как непросто вести экономику в условиях повальных санкций. Белоруссия в этой ситуации, лишённая природных богатств, может столкнуться с серьёзными экономическими испытаниями, которые аукнутся в том числе и России.