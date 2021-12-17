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Минск хочет обратиться к Москве с новой просьбой на старую кредитную тему
Страны СНГ

Минск хочет обратиться к Москве с новой просьбой на старую кредитную тему

Правительство республики рассчитывает занять у России миллиарды долларов для защиты от западных санкций
22:00, 17 декабря 2021
Фото: pixabay.com
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Белоруссия нуждается в очередном российском кредите. По словам первого заместителя главы правительства РБ Николaя Снопковa, помочь экономике страны могут $3,5 млрд. Они нужны, чтобы снять проблемы рефинансирования белорусского госдолга, которые появились из-за санкций США. Кредитная российско-белорусская история имеет богатую традицию. По оценкам экономистов, только нa весну 2020 года внешний госдолг Белоруссии по двусторонним кредитам правительства России состaвил $7,932 млрд. Но и осенью того же года Москва выделила Минску ещё $1,5 млрд напрямую и от aнтикризисного фонда Евразийского экономического союзa (ЕAЭС). В материале NEWS.ru — о том, идут ли на пользу белорусской экономики эти деньги.

Белорусские власти не скрывают, что пятый пакет западных санкций имеет непосредственное отношение к госдолгу страны. Его придётся выплачивать в жёсткие сроки — до 2023 года, но вопрос отягощает ухудшение экономической ситуации в Белоруссии. Инвестиции в страну прекратились ещё год назад. Одна надежда — на Россию, которая остаётся участницей Союзного договора РФ и РБ, и при этом часто слышит заявления официального Минска о необходимости полной интеграции стран, чуть ли не до их слияния в одно государство.

Минск хочет обратиться к Москве с новой просьбой на старую кредитную темуСергей Лантюхов/NEWS.ru

К концу нынешнего года основные экспортные доходы Белоруссии от нефтепродуктов, продажи калийных удобрений и машин снизились почти на половину. Произошло это из-за закрытия для белорусского экспорта порта в Клайпеде. При том что эти продукты составляли около 50% бюджетных доходов. Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики», специалист по Белоруссии Aндрей Суздaльцев, анализируя в беседе с NEWS.ru резкое сокращения экспорта, сделал вывод о повальной стагнации экономики страны.

В Белоруссии экономика не развивается, и не будет этого в ближайшее время. Кто же станет вкладывать инвестиции в страну с такими политическими и экономическими рисками? Судя по словам Снопковa, $3,5 млрд нужны Белоруссии, чтобы она не обанкротилась, ещё $3 млрд — для перекредитования в 2022 году. Выходит, Лукашенко нужно получить от России около $7 млрд. В то же время Украине Международный валютный фонд в год выдаёт кредиты от силы на $1,5 млрд. Суммы даже сравнивать нельзя. Выходит, что России надо отдавать существенную часть своих доходов Лукашенко, а не вкладывать их в свои валютные резервы, — удивился эксперт.

Андрей Суздальцев

замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

При этом Суздальцев напомнил, что Лукашенко не имеет привычки возвращать российские кредиты, добиваясь отсрочек по выплатам или перекредитования. И на этот раз, добавил эксперт, шансов на возврат $3,5 млрд почти не будет, если Москва всё же откликнется на просьбу Минска.

С таким мнением не согласен директор белорусского Центра изучения перспектив ЕАЭС Дмитрий Беляков, заметивший в беседе с NEWS.ru, что кредит в $3,5 млрд необходим на конкретные экономические программы.

Конечно, инвестиции у нас значительно сократились. Но в стране надо продолжать модернизацию производства. Для выполнения прогнозных показателей социально-экономического развития РБ на 2022-й и последующие годы необходимо создать производства и переориентировать экономику на выпуск товаров, которые будут востребованы в странах ЕАЭС. Мы несём серьёзные убытки из-за сокращения логистических возможностей, отправки нефтепродуктов и калийных удобрений в Евросоюз — мешают демарш Литвы и ограничения со стороны Польши. Для переориентирования экспорта на страны ЕАЭС с западного направления нужны серьёзные средства, —  отметил политолог.

Дмитрий Беляков

белорусский эксперт

Беляков полагает, что новый российский кредит для Белоруссии ещё больше укрепит взаимосвязь экономик двух стран. Он считает, что эксперты, которые рассматривают просьбу Минска о выделении средств как показатель краха белорусской экономики, далеки от реальности или «хотят получить определённые дивиденды от своих высказываний».

Минск хочет обратиться к Москве с новой просьбой на старую кредитную темуСергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Суздальцев, напротив, убеждён, что белорусская экономическая реальность пессимистична, иначе бы Лукашенко на стал выколачивать очередные ссуды из Москвы.

Внутренних резервов нет. Белорусский рынок беден, финансовая система слабая. Страна живёт в долг. Олигархи есть, но только в окружении Лукашенко, и деньги они держат зa рубежом, — убеждён политолог, которого в марте 2006 года депортировали из Белоруссии за критику президента Лукашенко.

Согласно исследованиям различных международных организаций, уровень жизни в Белоруссии далеко не самый низкий на постсоветском пространстве. В Докладе о развитии человечества (Human Development Report 2020) для ООН эта страна заняла шестое место, обойдя Украину, Грузию и страны Средней Азии. Белорусский политолог Дмитрий Беляков в беседе с NEWS.ru отметил, что, несмотря на множество санкций и коронавирусные ограничения, экономика его страны демонстрирует успешность.

Одним из ключевых показателей экономической стабильности является курс национальной валюты. Белорусский рубль за этот год не так уж сильно просел по отношению к американской валюте — один доллар оценивается в 2,5 рубля, изменения курса наблюдем в границах 20–30 копеек,заключил белорусский эксперт.

Оппоненты такой точки зрения, как правило, на подобные аргументы отвечают одной фразой: «Это всё благодаря помощи России». Но рано или поздно, добавляют они, щедрость соседней державы может прекратиться. У критиков Лукашенко распространенно мнение, что он обладает искусством «пристёгивать расходы страны к российскому бюджету».

Нужно ли это самой России? Помощь Минску здесь рассматривают как «политическую привязку» к своим интересам. Несмотря на ещё одно искусное умение белорусского лидера — уходить от некоторых своих обещаний, — в Кремле, судя по частным встречам президентов России и Белоруссии, воспринимают Лукашенко в качестве верного союзника. Вдобавок, Москва лучше других знает, как непросто вести экономику в условиях повальных санкций. Белоруссия в этой ситуации, лишённая природных богатств, может столкнуться с серьёзными экономическими испытаниями, которые аукнутся в том числе и России.

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