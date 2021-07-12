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Верховная рада ввела военное положение на территории Украины

09:25, 24 февраля 2022
Верховная рада ввела военное положение на территории Украины Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Депутаты Верховной рады проголосовали за введение военного положения на территории Украины. Об этом сообщаетcя на странице парламента в Facebook. В том же сообщении жителям Украины рекомендовано не паниковать и оставаться дома.

Верховная рада Украины проголосовала за утверждение указа президента о военном положении на всей территории Украины, — отмечается в посте.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. При этом отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Москва будет стремиться к её демилитаризации.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам экстренного заседания Совбеза Украины объявил экстренное положение в стране. Украинский лидер сообщил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре и погранотрядам страны.

При этом в Минобороны РФ заявили, что российские военные не наносят ударов по городам Украины и угрозы для гражданского населения нет. В ведомстве пояснили, что выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ. С этой целью применяются высокоточные средства поражения.

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