Верховная рада ввела военное положение на территории Украины

Депутаты Верховной рады проголосовали за введение военного положения на территории Украины. Об этом сообщаетcя на странице парламента в Facebook. В том же сообщении жителям Украины рекомендовано не паниковать и оставаться дома.

Верховная рада Украины проголосовала за утверждение указа президента о военном положении на всей территории Украины, — отмечается в посте.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. При этом отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Москва будет стремиться к её демилитаризации.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам экстренного заседания Совбеза Украины объявил экстренное положение в стране. Украинский лидер сообщил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре и погранотрядам страны.

При этом в Минобороны РФ заявили, что российские военные не наносят ударов по городам Украины и угрозы для гражданского населения нет. В ведомстве пояснили, что выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ. С этой целью применяются высокоточные средства поражения.