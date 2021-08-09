Баку обвинил Ереван в обстреле военных на границе

Азербайджанские военные несколько раз подверглись обстрелу в Нахичеванском направлении из стрелкового оружия со стороны Вооружённых сил Армении с позиций в населённом пункте Араздейен Ведийского района. Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что среди азербайджанских военных никто не пострадал . Баку контролирует оперативную обстановку.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия обеспокоена участившимися вооружёнными инцидентами на границе Армении и Азербайджана. По словам дипломата, особую тревогу вызывает то, что столкновения сопровождаются человеческими жертвами с обеих сторон. Он отметил, что все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным путём.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.