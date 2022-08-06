Минобороны Азербайджана сообщило о взятии под контроль горы Буздух

Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Вооружённые силы Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль гору Буздух и близлежащие высоты в Карабахе, сообщает пресс-служба оборонного ведомства, передает ТАСС. Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение обстановки. В районе высоты Сарыбаба со стороны ВС Азербайджана нарушен режим прекращения огня.

В результате мероприятий по уточнению позиций на местности наши подразделения взяли под контроль гору Буздух и окружающие ее высоты, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что армянские вооруженные силы 12 раз обстреляли азербайджанские позиции за прошедшие сутки.

3 августа азербайджанская армия провела операцию «Возмездие» против армянских вооруженных формирований на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России. Операция стала ответом на диверсию, в результате которой погиб азербайджанский солдат Анар Кязымов. Азербайджан взял под контроль ряд господствующих высот.