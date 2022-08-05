В Азербайджане сообщили о новых обстрелах со стороны Армении МО Азербайджана: ВС Армении совершили 12 обстрелов

Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские вооруженные силы как минимум 12 раз обстреляли азербайджанские позиции за минувшие сутки. В свою очередь, пресс-секретарь армянского оборонного министерства Арам Торосян заявил, что ВС Армении не открывали огонь на различных участках границы. Он отметил, что ситуация в регионе относительно стабильная.

За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии, в целом, 12 раз. Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской Армии нет, — указано в сообщении на сайте ведомства.

Азербайджанская армия ранее провела операцию «Возмездие» в ответ на действия армянских вооруженных формирований в зоне ответственности российских миротворцев. В результате был взят под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба.

Минобороны России заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана в районе высоты Сарыбаба. В ведомстве добавили, что командование российского миротворческого контингента вместе с представителями Азербайджана и Армении принимает меры по стабилизации обстановки.