Минобороны Азербайджана прокомментировало переход позиций из рук в руки

https://static.news.ru/photo/e4ba55ae-08c1-11eb-8978-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Минобороны Азербайджана прокомментировало ситуацию с переходом позиций из рук в руки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября провёл совещание с участием руководящего состава Минобороны страны.

...распространение им (МО РА/НКР. — NEWS.ru) информации о возвращении той или иной позиции уже является подтверждением потери этих позиций армянской армией... — говорится в комментарии ведомства, передаёт РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.