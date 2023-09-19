Минобороны Азербайджана показало кадры уничтожения объектов ВС Армении

Фото: youtube.com/@azerbaijan_mod

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения объектов ВС Армении. В ведомстве отметили, что армянские позиции были поражены в направлении Ходжалинского района и поселка Гырмызы-Базар.

Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. О них также было проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра. Позднее в ведомстве заявили, что армия Армении обстреляла позиции азербайджанских войск из артиллерийских установок. Подразделения, дислоцированные в направлении Агдамского района, принимают ответные меры.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предупредил, что конфликт между Баку и Ереваном может перейти в активную фазу из-за вмешательства западных стран. По его словам, дипломатические и разведывательные службы Запада активно используют все свои возможности для обострения обстановки.