Минобороны Азербайджана обвинило Армению в провокации

https://static.news.ru/photo/59f10f2c-15ea-11eb-8397-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

Армения совершила очередную провокацию, начав обстрел территорий Губадлы и Лачина. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что армянские войска наносят артиллерийские и ракетные удары со своих боевых позиций в Горисе и Кафане, которые находятся вблизи государственной границы.

Цель этой армянской провокации — спровоцировать азербайджанскую армию на ответные меры и открыть огонь по территории Армении, — цитирует сообщение министерства «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее NEWS.ru писал, что тринадцатилетний россиянин скончался в результате обстрела 17 октября армянскими войсками второго по величине города Азербайджана Гянджи. Подросток получил ранение и до настоящего времени находился в больнице, где врачи боролись за его жизнь.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.