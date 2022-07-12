Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле границы

Фото: vk.com/armenia_military_portal

ВС Азербайджана обстреляли армянские посты на западном участке границы между странами, утверждает Минобороны Армении на своем официальном сайте. По словам ведомства, азербайджанские военные открыли огонь из крупнокалиберного оружия.

Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из крупнокалиберного огнестрельного оружия в направлении армянских военных позиций, расположенных в западной части армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен, — сообщило ведомство.

Сегодня утром Минобороны Азербайджана также сообщило об обстреле своих позиций со стороны Вооруженных сил Армении, который произошел вечером 11 июля. Как отмечается на сайте министерства, подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

Ранее в Баку также сообщили об обстреле Вооруженными силами Армении позиций в направлении Кельбаджара. Отмечалось, что обстрел велся из разнокалиберного стрелкового оружия.