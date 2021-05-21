Минобороны Армении: ситуация на границе с Азербайджаном не изменилась

https://static.news.ru/photo/866520c4-ba2d-11eb-b38e-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

Министерство обороны Армении сообщает о неизменной обстановке на границе с Азербайджаном после вторжения на армянскую территорию подразделения азербайджанских ВС.

По состоянию на 21 мая обстановка не претерпела изменений. Вечером у Чёрного озера между армянскими и азербайджанскими военными произошла ссора, которая была сглажена усилиями командования, — сообщает Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что, в целом, обстановка стабильная.

Подразделения ВС Армении контролируют ситуацию, продолжая держать блокированными азербайджанских военных, — сообщили в Минобороны.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян заявил в парламенте, что около 600 военнослужащих ВС Азербайджана находятся на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ. По его словам, ситуация на армяно-азербайджанской границе остаётся напряжённой. Он добавил, что Ереван пытается найти пути решения проблемы.

В сентябре прошлого года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.