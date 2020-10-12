Милиция применила газ против протестующих пенсионеров на акции в Минске

https://static.news.ru/photo/8aa2c166-0cbb-11eb-b43e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Светошумовые патроны и слезоточивый газ были применены силовиками против протестующих на несанкционированной акции пенсионеров в Минске. Об этом заявил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Было применение светошумовых патронов из пистолета «Оса» и слезоточивого газа — в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей, — заявил Лашкевич журналистам РИА Новости.

По его словам, протестующие окружили микроавтобус милиционеров, поэтому силовики были вынуждены произвести выстрел в воздух светошумовым патроном.

Очередная акция протеста стартовала в Минске днём. В ней участвовали пенсионеры. Они собрались на площади Независимости недалеко от дома правительства, а затем двинулись колонной по проспекту Независимости к станции метро «Академия наук». Когда протестующие дошли до неё, то стали постепенно расходиться. Во время движения колонны люди периодически выходили на проезжую часть, из-за чего ГАИ перекрыла движение на некоторых улицах и образовались пробки.

В настоящий момент неизвестно, сколько конкретно людей было задержано на несанкционированном массовом мероприятии.

Массовые акции протеста продолжаются в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента. На них в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы и «на самом деле» действующий глава государства проиграл, а победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

NEWS.ru писал, что Европейский союз готовит новый пакет санкций против Белоруссии и Лукашенко. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что такое решение принято.