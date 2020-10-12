В Минске на акции протеста задержали пенсионеров

https://static.news.ru/photo/a496c81c-0ca0-11eb-94be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Белорусская милиция сообщила о задержаниях на акции протеста пенсионеров в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Отмечается, что акция протеста, в которой участвовали в основном люди пенсионного возраста, прошла 12 октября. Изначально пенсионеры собрались на площади Независимости у Дома правительства, откуда двинулись колонной по центральному проспекту — проспекту Независимости.

Сотрудники милиции принимают меры по пресечению правонарушений со стороны граждан, которые участвуют в данном несанкционированном массовом мероприятии... Среди участников мероприятия есть задержанные граждане, — цитирует сообщение РИА Новости.

В ведомстве добавили, что сотрудники милиции вынуждены вводить ограничения на движение транспорта для обеспечения безопасности движения протестующих. Отмечается, что это не первая акция пенсионеров, но она более масштабная. Кроме столичных пенсионеров в неё вовлечены люди из Бреста, Гомеля и Гродно.

В Белоруссии уже два месяца продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что протестующим в Минске удалось сломать водомёт, который разгонял демонстрантов. Видео инцидента появилось в Telegram-каналах. Судя по распространённым кадрам, в какой-то момент к водомёту подбежали несколько человек и что-то выломали из конструкции автомобиля. При этом им удалось вытащить баллон с краской. В последние дни протестующих в Минске разгоняют водой с добавлением в неё каких-то пигментов.