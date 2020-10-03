Протестующие в Минске сломали разгонявший их водомёт

https://static.news.ru/photo/80e66a36-064b-11eb-abe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: TUT.BY. Политика/Youtube.com

Протестующим в Минске удалось сломать водомёт, который разгонял демонстрантов. Видео инцидента появилось в Telegram-каналах.

Судя по распространённым кадрам, в какой-то момент к водомёту подбежали несколько человек и что-то выломали из конструкции автомобиля. При этом им удалось вытащить баллон с краской. В последние дни протестующих в Минске разгоняют водой с добавлением в неё каких-то пигментов.

Кроме того, возле станции метро «Немига» неизвестный мужчина побежал к водомёту и вытащил из него канистру с красящим веществом.

Чуть позже в другой части белорусской столицы, на проспекте Машерова, был замечен водомёт, от которого начали отваливаться части, а струя воды стала бить вверх.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

На сегодня белорусская оппозиция анонсировала «Марш освобождения политзаключённых». Людей призвали собираться в районе стелы «Минск — город-герой». Путь к месту назначения на некоторых улицах им преграждают кордоны силовиков. Напротив стелы, возле гостиницы «Планета», собрались люди с плакатами, флагами и портретами политзаключённых.

Ранее NEWS.ru писал о колонне из нескольких тысяч протестующих в центре Минска.