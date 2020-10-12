Пенсионеры в Минске вышли на марш протеста

https://static.news.ru/photo/d3fbf9fe-0c98-11eb-8dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Белорусские пенсионеры 12 октября вышли на марш протеста в Минске.

Участники митинга собрались на площади Независимости возле Красного костёла, пишет Lenta.ru.

Пенсионеры пели песни и скандировали лозунг «Верым, можам, пераможам!» («Верим, можем, победим!»). Колонна длиной около 180 метров прошла по улицам с флагами в бело-красных цветах.

В сообщении говорится, что марширующих сопровождают автобусы с неизвестными людьми в балаклавах.

Отмечается, что похожие акции с участием пенсионеров проходят и в других городах Белоруссии, в том числе в Бресте и Гродно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что милиция в Минске, по словам замглавы МВД Геннадия Казакевича, готова применять против протестующих боевое оружие с целью обеспечения порядка на территории столицы республики.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. Накануне силовики задержали более 300 человек. Против митингующих применялись светошумовые гранаты и водомёты.