МВД Белоруссии готово применять боевое оружие против протестующих в Минске

https://static.news.ru/photo/9d24b266-0c95-11eb-8469-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Милиция в Минске готова применять против протестующих боевое оружие с целью обеспечения порядка на территории столицы республики. Об этом 12 октября сообщил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.

По его словам, протесты, преимущественно происходящие именно в Минске, становятся всё более организованными и радикальными. Как подчеркнул Казакевич, в сложившейся ситуации силовики не уйдут со столичных улиц и будут при необходимости применять в отношении митингующих как спецсредства, так и боевое оружие.

Первый замглавы МВД республики также отметил, что протестные настроения в стране «постепенно затухают» как в территориальном смысле, так и в отношении массовости. Однако, как считает ведомство, в столице митинги становятся более радикальными.

Свидетельства тому — акции в столице в минувшее воскресенье: ещё днём и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет, — заявил Казакевич в видеообращении, обнародованном в Telegram-канале МВД.

Он подчеркнул, что республику с помощью митингов пытаются «ввернуть в хаос 90-х». Также, по мнению Казакевича, Белоруссию заставляют пройти «печальный путь» стран, которые пережили цветные революции.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. Накануне силовики задержали более 300 человек. Против митингующих применялись светошумовые гранаты и водомёты.

Как писал NEWS.ru, главы МИД Евросоюза на встрече в Люксембурге согласовали введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко в случае, если ситуация в республике не улучшится. В заявлении Совета ЕС также говорится о сокращении сотрудничества с Белоруссией и выделении дополнительной помощи протестному движению.