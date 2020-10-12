ЕС сократит сотрудничество с Белоруссией и поможет протестующим

https://static.news.ru/photo/d2b1d24e-0c7f-11eb-a53d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Главы МИД Евросоюза на встрече в Люксембурге согласовали введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко в случае, если ситуация в республике не улучшится. В заявлении Совета ЕС также говорится о сокращении сотрудничества с Белоруссией и выделении дополнительной помощи протестному движению.

Совет ЕС объявляет о готовности ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация в Белоруссии не улучшится, — цитирует ТАСС заявление.

Брюссель требует от Минска прекращения полицейского противодействия протестам, освобождения всех задержанных и начала диалога с лидерами протестующих.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил коллегам из стран Евросоюза ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он заявил по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, отметив, что «насилие» в стране продолжается.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. Накануне силовики задержали более 300 человек. Против митингующих применялись светошумовые гранаты и водомёты.