Милиционеры задержали в Минске лидера стачкома МАЗа Бохвалова

https://static.news.ru/photo/d508a222-e30b-11ea-a545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/Global Look Press

Лидер стачкома МАЗа Евгений Бохвалов был задержан сотрудниками милиции в Минске.

Подтверждаем, что он задержан сотрудниками милиции сегодня, — заявили в пресс-службе ГУВД Минска журналистам РИА Новости.

Обстоятельства инцидента неизвестны. В ГУВД заявили, что причины задержания будут сообщены позже.

Ранее на площади независимости собрались тысячи сторонников оппозиции. Они поддерживают бастующих рабочих и скандируют: «МАЗ!», сообщает TUT.BY.

Стачкомы создаются на крупных белорусских предприятиях: МАЗе, БелАЗе, «Минском тракторном заводе» (МТЗ), «Белорусском металлургическом заводе» (МТЗ). На «Беларуськалии» в забастовке участвуют более четырёх тысяч сотрудников из 17 тысяч. Формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, сообщили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов.

NEWS.ru писал, что бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который уехал в Россию, встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Стороны обсудили создание фонда поддержки бастующих рабочих в Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. Жители страны считают, что результаты были сфальсифицированы и победил не действующий президент страны Александр Лукашенко, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Больше недели в Белоруссии проходят акции протеста, а также забастовки на предприятиях.