МИД Азербайджана обвинил Пашиняна в неизвлечении уроков из истории

Фото: primeminister.am/ru

Никол Пашинян

В МИД Азербайджана обвинили премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что он не извлекает уроки из истории, отреагировав таким образом на его выступление на пресс-конференции в Чехии, где Пашинян обвинил Ереван в этнических чистках. Реакция МИД Азербайджана приведена в его официальном Telegram-канале: там заявили, что Ереван до сих пор не признал политику массовых убийств азербайджанцев и не извинился за нее.

Что касается абсурдных заявлений премьер-министра об «этнических чистках», отметим, что обвинения в адрес Азербайджана в таких действиях вместо того, чтобы признать и извиниться за политику массовых убийств азербайджанцев на протяжении всей истории, депортации, является показателем не извлечения уроков из истории, — заявили в МИД.

Баку также призвал Ереван не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, а также отверг обвинения в создании контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе, обострении ситуации на границе с Арменией и создании гуманитарного кризиса в Карабахе.

Ранее Пашинян заявил, что будет рад подписать мирное соглашение с Азербайджаном. По его словам, на переговорном столе в Вашингтоне уже лежит «заветный документ» и теперь все зависит от позиции Баку. Он подчеркнул, что до подписания соглашения не будет никак его комментировать.