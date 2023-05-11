МИД Армении обвинил Баку в попытках дестабилизировать ситуацию

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МИД Армении

Азербайджан предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, сообщается на сайте МИД Армении. В министерстве считают, что инцидент, произошедший на границе государств в районе Сотки, стал проявлением неуважения к попыткам установить мир в регионе и выражением пренебрежительного отношение к обязательствам, взятым на себя Баку в Сочи.

Вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз прибегнув к провокационным и агрессивным действиям, открыли огонь с применением минометов и артиллерии по суверенной территории Республики Армения. <...> Эти действия Азербайджана <...> являются также явным пренебрежением к <...>усилиям международных партнеров, заинтересованных в стабильности и мире на Южном Кавказе, — говорится в заявлении.

МИД Армении призвал Баку прекратить «необоснованные, неоправданные и постыдные» попытки сорвать переговорный процесс.

В то же время Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении сосредотачивают дополнительные силы и боевую технику в направлении Зода. По данным силового ведомства, приведенным в его Telegram-канале, таким образом Ереван пытается создать почву для очередной провокации.

Наблюдается активность подразделений Вооруженных сил Армении, сосредоточивших дополнительную живую силу и боевую технику в Зодском направлении Басаркечярского района. Тем самым противник пытается создать почву для очередной провокации, — говорится в заявлении.

В Баку подчеркнули, что ответственность за возникшую напряженность в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Утром Министерство обороны Азербайджана сообщило о тяжелом ранении азербайджанского военного в голову в результате армянской провокации. По версии ведомства, 10 мая в вечерние часы подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из различных видов стрелкового оружия. Также стало известно, что из-за обстрела азербайджанскими ВС с армянской стороны ранены четверо военных.