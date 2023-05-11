МО Азербайджана отвергает причастность ВС к обстрелу машины скорой помощи

Фото: Министерство обороны Армении

Минобороны Азербайджана опровергло в своем Telegram-канале информацию об обстреле медицинской машины подразделениями азербайджанской армии, которую ранее распространили в армянской прессе. По его данным, по состоянию на 10:00 (09:00 мск) напряженность в районе Сотка существенно снизилась.

Информация, распространяемая в армянской прессе о якобы обстреле медицинской машины подразделениями азербайджанской армии, является ложной и носит дезинформационный характер, — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что Армения пытается расширить масштабы своих провокаций и продолжает обстреливать азербайджанские позиции.

Мы наблюдаем активность подразделений ВС Армении, которые сосредотачивают дополнительные силы и боевую технику в направлении н. п. Зод Басаркечерского района. Тем самым армянская сторона пытается создать почву для очередной провокации, — добавили в Минобороны Азербайджана.

В свою очередь в армянском Минобороны предупредили, что принимают соответствующие оборонно-превентивные меры. Там также уточнили, что число раненых армянских военных выросло до четверых, угрозы их жизни нет. Состояние двух раненых оценивается как средней тяжести, остальных — как удовлетворительное.

До этого Минобороны Азербайджана сообщило о тяжелом ранении азербайджанского военного в результате армянской провокации. Пострадавший получил травму головы. В ведомстве уточнили, что вечером 10 мая подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.