«Международное оборзение»: как Россия пытается удержать СНГ назло Западу Москва укрепляет сотрудничество со странами бывшего СССР, но не всегда добивается взаимности

Фото Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Какое будущее ждет СНГ? Чего опасаются страны — члены Содружества в свете конфликта вокруг Украины? Об этом говорили на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, которое состоялось в Душанбе 13 мая. С последней подобной встречи дипломатов прошло больше полугода, и с тех пор накопилось немало тем для обсуждения. Так, участники договорились о том, как совместно развивать туризм и нотариальную сферу. Какие же тенденции перевешивают внутри СНГ — центростремительные или центробежные, разбирался NEWS.ru.

У нас есть такая еженедельная программа, которая называется «Международное обозрение». То, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта «международным оборзением». Это грубое слово, но оно, по-моему, очень ярко и чётко отражает действия Запада и мотивы, которыми они руководствуются, — так оценил текущую ситуацию шеф российской дипломатии Сергей Лавров.

Глава российского МИД Сергей Лавров, прилетевший с визитом в Душанбе, подробно информировал своих коллег о том, как в Москве видят текущее положение дел. Он отметил, что страны — члены Содружества солидарны с Москвой, обвиняющей Запад в односторонних действиях по развалу торговых и логистических связей. В РФ также подозревают США и Европу в попытках навредить союзническим отношениям не только внутри СНГ, но и в рамках ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. Однако Москва, по мнению Лаврова, продолжает свято верить в крепкое единство со своими союзниками.

Страны СНГ однозначно подтвердили свою приверженность взаимодействию в этом формате. Мы все высказались за то, чтобы авторитет СНГ укреплялся, — заявил Лавров.

При этом настроения внутри СНГ в свете конфликта на Украине неоднозначны. В республиках на постсоветском пространстве с тревогой следят за происходящими там событиями. При сохранении союзнических отношений с Москвой никто не хочет ссориться с Западом. Курс на многовекторность неизбежен. Так, Азербайджан и Армения время от времени обращаются к Брюсселю за содействием в болезненном для них вопросе карабахского урегулирования.

Сергей Лавров МИД РФ

Проторённая колея

Москву чрезмерное вмешательство ЕС в отношения Баку и Еревана нервирует. Лавров на прошедшей в прошлом месяце встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном своего возмущения не скрывал. Мол, ЕС на фоне напряжённых отношений между Москвой и Западом желает спекулировать на карабахской тематике. Однако такой русофобский подход Запада, по словам Лаврова, не выбьет Москву из колеи.

С тех пор российская сторона активизировала своё посредничество в карабахском урегулировании. За день до заседания в Душанбе Лавров провёл двусторонние переговоры с Мирзояном и с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым. После этого по инициативе российской стороны министры трех стран дополнительно провели общую встречу.

Баку и Ереван вновь подтвердили готовность к заключению мирного соглашения, началу процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а Москва посчитала встречу «хорошей возможностью» для того, чтобы превратить Южный Кавказ в «зону мира, устойчивого развития и процветания».

Определённых подвижек уже удалось добиться. Мирзоян анонсировал встречу пограничной комиссии Азербайджана и Армении, которая запланирована на 16–17 мая в Москве. Примечательно, что переговоры пройдут вместе с заседанием трёхсторонней рабочей группы вице-премьеров двух стран и России, которая занимается вопросами разблокирования коммуникаций в Закавказье.

Байрамов также подтвердил, что Баку предпринимает важные шаги для налаживания контактов с Ереваном и уже вырисовывается их формат.

Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией, в том числе к подписанию мирного соглашения и началу процесса делимитации границ. Определены председатели и формат национальных комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан продолжит усилия, направленные на укрепление мира, стабильности и безопасности, — сказал Байрамов.

СНГ задумывался в качестве дополняющего компонента, призванного сбить градус напряженности после распада СССР. Ожиданий было много, однако сегодня «на теле СНГ много болячек», признал в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог Тофик Аббасов. Впрочем, по его словам, Содружество всё же имеет шанс на реанимацию, для этого всем нужно работать сообща, без поддакивания и игнорирования серьёзных проблем.

Проблемы возникают оттого, что старое не до конца умерло, а новое не до конца родилось. Не стоит скрывать очевидного факта, что внутри СНГ вакуум. От формальностей нужно избавляться, а это зависит от воли политических элит стран-участниц, коллективного желания и стремления. Даже сейчас мы видим, как тот же ЕС пытается навязать нам свои условия, какое-то видение будущего Содружества. Организации важно задуматься, как сделать себя привлекательной и дееспособной. Россия, которая в прошлом сделала немало для развития евразийского пространства, имеет для этого большие возможности. Нужно найти те функциональные механизмы, которые были взаимовыгодными для всех сторон. У СССР были свои стандарты, но теперь нужно учитывать новые геополитические и геоэкономические реалии. Тофик Аббасов азербайджанский политолог

Как признает эксперт, западники демонстрируют завидную целеустремленность в том, что касается защиты своих интересов. Это видно на примере их отношений с Азербайджаном, который выступает за равноправные отношения со всеми.

Инициативу никто никому никогда не передаёт, её надо брать в свои руки. В своё время мы были недовольны ЕС, когда эта структура в открытую лоббировала интересы Армении. Однако сегодня Азербайджан выступает сторонником сбалансированной внешней политики. Для нас отношения с соседями, в том числе и с Россией, не простая формальность. Мы дорожим ими и их интересами, — отмечает Аббасов.

Действительно, в последнее время официальный Баку всячески пытается нормализовать отношения с ЕС, но при этом не готов выстраивать отношения с западными партнёрами по их лекалам, отмечает эксперт.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Меж двух огней?

Заявления Сергея Лаврова о том, что «западные коллеги» пытаются укрепить своё влияние в странах Центральной Азии и нанести ущерб их отношениям с РФ, вызвали разную трактовку. Некоторые эксперты сочли, что Москва требует от союзников определиться, с кем они. Политолог, специалист по региону Азамат Осмонов заявил в беседе с NEWS.ru, что такая постановка вопроса не в интересах центральноазиатских республик.

Наши страны хотят сохранять равноудаленность и дистанцироваться от любых глобальных и региональных конфликтов. Центральноазиатским государствам не хочется ни ссориться со стратегическим партнёром в лице России, ни попадать под вторичные санкции со стороны Запада. Ситуация зависла в полной неопределённости. Потому в регион приезжают серьёзные официальные лица: министр обороны Китая, глава МИД Японии, турецкие политики. Они хотят понять, какую позицию занимают местные элиты, — подчеркнул Азамат Осмонов.

По мнению Осмонова, такая неопределённость России, в принципе, даже выгодна, поскольку создаёт условия для обхода санкций за счёт открытия компаний в странах ЕАЭС. При этом Москве следует обратить внимание на высказывания некоторых телевизионных персон, в частности, ведущего Тиграна Кеосаяна, чьи заявления в адрес Казахстана и его жителей вызвали возмущение в этой республике. Западные влиятельные политики и журналисты ничего подобного себе не позволяют, отметил эксперт по Центральной Азии.

Не секрет, что Запад активизировался в центральноазиатских республиках сразу после распада Советского Союза, хотя эти государства традиционно ориентируются на Россию, отметила в беседе с NEWS.ru эксперт по странам СНГ Анна Арямова.

Власти республик Центральной Азии сотрудничают с Россией в различных интеграционных форматах, они лояльны, но надо развивать эти отношения. Каждое постсоветское государство выбирает свой вектор развития — это их суверенное право. Российские власти должны развивать форматы евразийского сотрудничества и дальше, чтобы оно было более привлекательным для региона, чем западное влияние. Более того, сотрудничество должно упреждать деструктивные антироссийские настроения, как это случилось, например, на Украине. Запад пестует те силы, которые по различным соображениям работают на отрыв постсоветского пространства от России, — считает политолог.

Анна Арямова подчеркнула, что Западу невыгодны интеграционные проекты между странами СНГ, а вот России стоит подумать над тем, как их усилить.

Как бы то ни было, взаимодействие внутри Содружества продолжается. Участники СМИД СНГ уже договорились провести следующее заседание в Нур-Султане. Оно запланировано на 13 октября, и пока никто не может спрогнозировать, что станет лейтмотивом повестки.