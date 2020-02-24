https://static.news.ru/photo/373d0d50-5718-11ea-ae18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лишь 13% граждан Украины считают, что новая власть оправдывает их ожидания. 5% украинцев отметили, что новая власть проявила себя даже лучше, чем они рассчитывали.

Как передаёт «Интерфакс-Украина», такие результаты получила в ходе опроса социологическая служба Центра Разумкова. Только 30% опрошенных думают, что новая власть справляется лучше старой. В октябре 2019 года этот показатель равнялся 48%. При этом выросло число тех, кто считает, что новое политическое руководство ничем не лучше своих предшественников, — с 27% в октябре 2019 года до 39%.

По мнению 41,5% респондентов, новая власть пытается работать над улучшением обстановки в государстве, но пока не справляется с этой задачей. 37% украинцев заявили, что власть даже не пытается улучшить ситуацию, а лишь имитирует работу по этому вопросу. В октябре 2019 года так считали 20% опрошенных.

По сравнению с осенью 2019 года уменьшилось число тех, кто верит, что действия президента Украины Владимира Зеленского направлены на защиту государственных интересов, — до 37% с 54,5%. 41% участников исследования заявили, что Зеленский защищает только собственные интересы и решает проблемы своего политического окружения.

В августе 2019 года Владимир Зеленский лично оценил первые 100 дней своего президентства. Как писал NEWS.ru, украинский лидер назвал этот период «тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами на первой скорости».