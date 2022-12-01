Медэксперты нашли основания для освобождения Саакашвили из тюрьмы Медэксперты: Саакашвили нужно освободить, так как ему может грозить кома и даже смерть

Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look

Михаил Саакашвили

Группа медэкспертов неправительственной организации «Эмпатия» обнародовала отчет, в котором говорится, что бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили грозит кома и даже смерть, сообщает грузинский Первый канал. Медики считают это основанием для освобождения политика.

У него более 20 диагнозов или симптомокомплексов, из них 10 ведущих диагнозов, что делает заключение несовместимым с тюремным заключением, — сказано в сообщении.

По данным медиков, до ареста 10 января 2021 года Саакашвили был практически здоров, и заболевания, как считают врачи, развились после его ареста. Так, по их словам, у него отмечаются лихорадка неясной этиологии, анорексия, быстрая потеря массы тела, боли в мышцах, суставах и костях, раздражения на теле и мышечные спазмы, которые могут быть следствием неустановленного инфекционного процесса или интоксикации.

19 ноября мать политика Гиули Аласания заявила, что врачи диагностировали у Саакашвили интоксикацию ртутью. Каким образом вещества попали в кровь бывшего главы государства, пока неизвестно.

Ранее адвокат политика сообщил, что у бывшего президента Грузии атрофировались мышцы левой руки. Юрист добавил, что политик испытывает сильные боли. Кроме того, у Саакашвили были выявлены деменция и туберкулез, но речь пока не идет об окончательных диагнозах. По словам адвоката, у политика есть еще 34 недуга.