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В Узбекистане решили по аналогии с «индексом бигмака», который является неофициальным показателем инфляции и покупательской способности населения, создать более подходящий для страны «индекс плова».

В большинстве европейских государств «индекс бигмака» и «индекс оливье» в Российской Федерации основаны на специфике каждой страны. Между тем самым популярным для нашей республики будет формирование данных «индекса плова», —...