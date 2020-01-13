Сотрудники Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу по расшифровке параметрического и звукового самописцев самолёта Fokker 100 авиакомпании Bek Air, который потерпел крушение в Казахстане.
По данным специалистов, предварительный анализ полученных сведений позволил восстановить хронологию событий и обозначить приоритетную версию катастрофы.
Вся информация передана в комиссию по расследованию, — говорится в сообщении МАК.
Как писал NEWS.ru, ранее заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр сообщил, что правительственная комиссия опубликовала предварительный отчёт о причинах катастрофы под Алма-Атой.
Fokker 100 авиакомпании Bek Air выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан 27 декабря. Едва начав взлёт, борт дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем лайнер накренился, потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 12 человек.