https://static.news.ru/photo/e885d2a8-3397-11ea-b17f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Правительственная комиссия опубликовала предварительный отчёт о причинах катастрофы под Алма-Атой в конце декабря лайнера Fokker 100 авиакомпании Bek Air. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

По его словам, основной причиной потери высоты самолётом при взлёте стало обледенение, передаёт РИА Новости.

Решение об обработке только стабилизатора противообледенительной жидкостью тип один было принято командиром судна. Крылья не обрабатывали, — пояснил Скляр.

Заместитель премьера также обратил внимание на то, что в 2015-2019 годах чиновники Талгарского района незаконно присваивали участки в санитарной зоне аэропорта. Там они построили себе жильё и организовали подсобные хозяйства. По этим фактам антикоррупционная антикоррупционная служба по Алматинской области уже ведёт досудебное расследование. После этого виновных установят и накажут.

Fokker 100 авиакомпании Bek Air выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан 27 декабря. Едва начав взлёт, борт дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем лайнер накренился, потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 12 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что Иран может обратиться за помощью в расшифровке бортовых самописцев потерпевшего крушение в Тегеране Boeing к России, Украине, Франции, Германии или Канаде.