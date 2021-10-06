Через год после второй карабахской войны, продолжавшейся 44 дня и завершившейся победой Азербайджана, вопрос о том, будет ли подписан большой мирный договор между Баку и Ереваном, когда и на каких условиях, остается главной, но не единственной интригой политики на Южном Кавказе.

Вторая, не менее напряжённая интрига разворачивается вокруг возможного примирения Армении и Турции, которые впервые за много лет недавно стали посылать друг другу ещё недостаточно чёткие, но всё более настойчивые сигналы о готовности предпринять попытку избавить двусторонние отношения от исторического проклятия трагедии 1915 года.

Турецкий Магомет и армянская гора так долго не желали сделать не то чтобы шаг, но даже маленький шажок навстречу друг другу, но вот внезапно очнулись и, как будто, сдвинулись с места. Самое удивительное, что триггером для их потенциального сближения послужили те радикальные перемены, которые происходили в регионе в течение года, начиная с осени 2020-го и до осени 2021 года. Поражение Еревана и утрата обширных территорий, которые он контролировал в период между первой и второй карабахскими войнами, казалось бы, сделали сближение турецкого Магомета и армянской горы ещё более нереальным.

В ходе прошлогодней войны не только в Ереване, но и в российском информационном пространстве неоднократно звучали заявления о новом «турецком заговоре» против Армении (а заодно и против России), о тайном участии турецких силовиков в противостоянии на стороне Баку, а также о геополитической экспансии Анкары и планах создания новой Османской империи, Великого Турана и прочих. Скажем больше. Уже после войны осталось немало людей, которые продолжают рассуждать о том, что Азербайджан никогда бы в жизни не победил бы в этой войне и не вернул бы себе семь районов и 85% территории Карабаха, если бы бился с Арменией один на один, а не вдвоём с Турцией.

vk.com/military_az

Тема нового турецкого вмешательства на постсоветском пространстве оказалась крайне токсичной, ещё больше накалила страсти в Ереване и многих перессорила в Москве. После всего случившегося Анкара, казалось, подтвердила свою репутацию тёмной зловещей силы, несущей главную имманентную угрозу суверенитету и территориальной целостности армянского государства. На этот раз уже не в 20-м, а в 21-м веке.

Не удивительно, что когда 10 декабря прошлого года прилетевший на Парад победы в Баку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые озвучил идею создания единой шестисторонней платформы по развитию региона в условиях мира с участием России, Азербайджана, Армении, Турции и Ирана, в Ереване это предложение не нашло позитивного отклика.

Так продолжалось до тех пор, пока в Армении не выдохлось движение за изгнание из власти «пораженца Пашиняна», пока военный переворот не оказался блефом, пока на внеочередных парламентских выборах Пашинян не получил мандат на проведение политики мира и выхода страны из изоляции.

Вскоре после формирования нового правительства Армении, в сентябре в адрес Турции в Ереване зазвучали совсем другие речи, которые ещё недавно могли показаться крамольными. Говоря о президенте Эрдогане, Никол Пашинян заметил: «В его заявлениях мы видим возможность разговора об урегулировании отношений и задействования армяно-турецкой железной дороги и автодорог. Мы готовы к такому разговору, который на фоне вышесказанного может получить более широкий контекст».

На это и другие подобные высказывания обратила внимание и Москва.

«Мы зафиксировали состоявшийся недавно обмен положительными сигналами между Ереваном и Анкарой. Готовы всячески содействовать сближению двух соседних государств на основе взаимоуважения и на основе учёта интересов друг друга», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, налаживание армяно-турецких отношений способствовало бы установлению мира, стабильности и процветания в регионе, особенно на фоне «нормализации азербайджано-армянских отношений в контексте реализации подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года».

И наконец, нельзя не заметить, что перед своей встречей с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшейся 29 сентября в Сочи, президент Эрдоган счёл необходимым принять пас от Никола Пашиняна и даже подыграл ему.

«У нас была возможность сотрудничества, которую мы назвали пятью или шестью площадками. В связи с этим мы получили положительные сигналы от премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В то же время, мы предпримем определённые шаги в этом направлении», — напомнил Реджеп Тайип Эрдоган о своём предложении декабря прошлого года, которое тогда осталось незамеченным, но становится востребованным сегодня.

В общем, наши Магомет и гора, размяв затёкшие от многолетнего стояния ноги, двинулись навстречу друг другу, тем самым словно иллюстрируя теорию замедленного старта. Значит ли это, что в отношениях Анкары и Еревана замаячила возможность немыслимого ранее хэппи-энда? Как бы не так. Интрига этой истории далека от завершения.

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Замедленный старт может вновь обернуться фальстартом. Возникает вопрос: почему? Ведь, казалось бы, процесс пошёл и для нормализации отношений Еревана и Анкары сегодня есть все предпосылки.

Для того, чтобы понять, что может сорвать нормализацию отношений Турции и Армении сегодня, нужно отмотать плёнку на 12 лет назад и вернуться в октябрь 2009 года, когда у власти в Ереване находился президент Серж Саргсян, при котором главы МИД Армении и Турции подписали в Цюрихе протоколы об установлении дипотношений между двумя странами. Эти документы парламенты двух стран в итоге так и не ратифицировали, а произошло это вот по какой причине. Армянская сторона рассчитывала нормализовать отношения с Турцией, но при этом сохранить статус-кво в отношениях с Азербайджаном, оставив их в состоянии замороженного конфликта и рассчитывая и дальше удерживать оккупированные земли. Но Анкару такой сценарий никак не устроил.

В декабре 2009 года занимавший должность премьер-министра Турции Реджеп Тайип Эрдоган чётко дал понять: без разрешения карабахского конфликта Анкара подписанные в Цюрихе протоколы не ратифицирует.

В ответ Серж Саргсян вначале подписал указ о приостановлении процесса ратификации, заявив, что, дескать, Турция не готова продолжать начатый процесс, а позднее и вовсе аннулировал протоколы, заявив о том, что Армения со своей стороны сделала всё, чтобы не оставлять вопрос урегулирования армяно-турецких отношений будущим поколениям. Однако, как он тогда выразился, Турция «не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов».

В упорстве Анкары, изначально увязывавшей вопрос о нормализации отношений с Ереваном с необходимостью решения карабахского конфликта, была своя логика. Напомним, что дипотношения между Турцией и Арменией на сегодняшний день отсутствуют, а граница между ними была закрыта в 1993 году, то есть, в период первой карабахской войны.

Инициатором закрытия границы стала Анкара, поддержавшая Азербайджан в его конфликте с Арменией и осудившая оккупацию азербайджанских территорий. И вот сегодня складывается весьма драматичная, можно сказать, обоюдоострая ситуация. Анкара и Баку, отношения которых после подписания Шушинской декларации летом этого года стали союзническими, в один голос заявляют о том, что в карабахском конфликте поставлена финальная точка. Однако Ереван так не считает, вновь поднимая вопрос о статусе Карабаха, который на протяжении многих лет приводил к откату в переговорном процессе, а сегодня становится для Баку ещё большим раздражителем. Подтверждением этого стало обращение президента Алиева к народу по случаю Дня памяти в годовщину начала второй карабахской войны. Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, урегулировав конфликт военно-политическим путём, после чего, по его словам, война осталась позади, а нагорно-карабахский конфликт — в истории.

Ильхам Алиев president.az

Заявление Ильхама Алиева оказалось эмоционально окрашенным и предельно жёстким: «В Азербайджане нет административной территории под названием „Нагорный Карабах“. И если кому-то хочется оживить покойника по имени „Нагорный Карабах“, то пусть сделает это на своей территории, создаст на своей территории образование, республику, общество под названием „Нагорный Карабах“, и мы признаем его. Но только не в Азербайджане! Этот вопрос решён». В свою очередь, МИД Азербайджана заявил о том, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном на основе строгого соблюдения принципов международного права, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ.

Ещё один раздражитель — многострадальная тема Зангезурского коридора. С его помощью Азербайджан и Турция рассчитывают соединить Нахичевань с основной частью Азербайджана. Как ожидается, это позволит построить автомобильную и железную дороги, которые обеспечат прямой путь из Турции через Нахичевань в Азербайджан и далее в Центральную Азию. Но Ереван по-прежнему выступает против: никакого вам всем Зангезурского коридора! Почти как у Высоцкого: «Коридоры кончаются стенкой».

Из всего этого можно главный вывод: турецко-армянское сближение без параллельного сближения Армении и Азербайджана остаётся невозможным, как это было и во времена дипломатии в Цюрихе. Как первые буквы алфавита — А и Б, Анкара и Баку идут в неразрывной связке, нравится это кому-то или нет. Так что турецкому Магомету и армянской горе вряд ли имеет смысл и дальше стоять на месте друг напротив друга и играть в игру : «Кто моргнёт первым». ​