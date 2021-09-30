Армения возобновит переговоры по Карабаху в рамках МГ ОБСЕ

Армения готова возобновить полноценный переговорный процесс по Карабаху в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции со своим чешским коллегой Якубом Кулханеком. Он также отметил важность недавней встречи с главой азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым, передаёт Sputnik Армения.

Армения высоко ценит позицию Чехии, которая созвучна позиции ЕС — содействовать мирным переговорам в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ и поискам долговременного и стабильного решения конфликта, — сказал Мирзоян.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию заявили о проведении первой с ноября 2020 года встречи главы МИД Армении Арарата Мирзояна и его коллеги из Азербайджана Джейхуна Байрамова. Переговоры состоялись на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как отмечалось, стороны подтвердили приверженность к продолжению работы с Азербайджаном и Арменией для разрешения всех вопросов, связанных с карабахским конфликтом.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.