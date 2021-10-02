Азербайджан и Турция проведут учения у границы с Арменией

Азербайджан и Турция собираются провести совместные военные учения «Нерушимое братство — 2021» у границы с Арменией в Нахичевани. Они пройдут 5–8 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

5–8 октября в Нахичевани будет проведён очередной этап учений «Нерушимое братство — 2021». Цель учений — развитие сотрудничества и взаимодействия между вооружёнными силами Турции и Азербайджана, — сообщил собеседник агентства.

На сайте Минобороны Азербайджана информация об учениях пока не появилась.

Совместные военные учения Азербайджана и Турции проходят регулярно. Так, недавно спецназ двух стран провёл совместные учения в Лачинском районе, в Карабахе. После этого в Баку прошли совместные учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана.