Эрдоган прилетит в Азербайджан на следующей неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на следующей неделе собирается приехать с визитом в Азербайджан. Об этом турецкий лидер заявил на открытии осенней сессии Великого национального собрания Турции 27-го созыва. Трансляция его выступления опубликована на CNN Turk.

По словам Эрдогана, победа в 44-дневной Карабахской войне стала важным событием не только для Азербайджана, но и для Турции. Он вновь поздравил азербайджанский народ с освобождением оккупированных территорий и отметил значимость совместных усилий.

В ближайшую неделю мы снова встретимся с нашими азербайджанскими братьями. Мы ни в коем случае не забудем про ненависть, которую питали к Турции за поддержку Азербайджана, — подчеркнул Эрдоган.

Ранее Анкара попросила «третьи страны» не вмешиваться в её отношения с Баку. Как отметили в администрации президента Турции, укрепление отношений между Азербайджаном и Турцией не направлено против третьих стран, а напротив, является гарантом стабильности и безопасности в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.