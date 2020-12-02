Лукашенко заявил об «управляемом хаосе» в мире

https://static.news.ru/photo/82cfa87c-3494-11eb-aa3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Международный порядок превращается в «управляемый хаос», считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, этими процессами руководят «глобальные игроки».

Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов, — сказал он в ходе саммита ОДКБ.

Лукашенко отметил непростые условия для работы ОДКБ. Политик уверен, что основной «деформации» подвержены система контроля над вооружением и механизмы международных отношений.

Глава государства добавил, что сейчас обостряются самые опасные явления, такие как военные противостояния между центрами сил. Кроме того, пандемия коронавируса спровоцировала обострение социальных проблем, которые вылились в массовые беспорядки по всему миру.

Уже понятно, что это не спонтанное проявление недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации, — уверен политик.

При этом выступления граждан происходят и в таких демократических и благополучных странах, как США, и европейских государствах.

Очевидно, что универсальный баланс между гражданскими свободами и интересами национальной безопасности в западном обществе так и не найден. Видимо, именно из этого проистекает всё более бесцеремонное навязывание международному общественному сознанию двойных стандартов, — считает Лукашенко.

Политик заявил, что, с одной стороны, жёсткая реакция властей западных стран на протесты преподносится как объективная необходимость, а с другой — аналогичные действия других стран выставляются как диктатура и деспотизм.

Также он сказал, что Минск столкнулся с откровенным вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Политик обвинил Польшу и Прибалтику в «оголтелом поведении» в отношении страны.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

В стране вспыхнули протесты. Уже четыре месяца почти каждый день на улицах белорусских городов происходят митинги и шествия. Сотрудники правоохранительных органов постоянно мобилизованы, сообщается о частых задержаниях за нарушения общественного порядка, писал NEWS.ru.