Лукашенко заявил об оригинальности сценария цветной революции в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9264e446-e453-11ea-93c2-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что некие силы реализуют против его страны «сценарий цветных революций», отличный от тех, что применялись ранее. Об этом он заявил, посещая военные учения, которые идут под Гродно.

Как сообщает госагентство БелТА, министр обороны Виктор Хренин доложил президенту о ходе тренировок, которые проводятся с учётом «складывающейся обстановки у белорусских границ».

Всё понятно. Как мы и предполагали, всё идёт по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жёстко сопротивляется, подключили внешний фактор, — констатировал Александр Лукашенко.

Он потребовал от министра принять «самые жёсткие меры по защите территориальной целостности» страны, а особенно «западной жемчужины Беларуси с центром в Гродно».

Масштабные тактические учения на гродненском направлении начались 20 августа. За день до этого Лукашенко поручил министру обороны отслеживать передвижение войск НАТО на территорию Польши и Литвы и не «стесняться» выводить белорусские войска на направления их передвижения. Особое внимание он попросил обратить на гродненское направление, «потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку ещё больше, чем в Минске».

Ранее Лукашенко заявлял, что войска НАТО «лязгают гусеницами у ворот Белоруссии». Однако пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску отрицает наращивание военного контингента у границы республики.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В Евросоюзе результатов голосования не признали. 19 августа состоялся внеочередной саммит ЕС по ситуации в республике. По его итогам глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что судьбу Белоруссии должны решать жители этой страны, а не в Брюсселе и не в Москве. Также европолитики заявили, что поддерживают тех белорусов, которые требуют организовать новые выборы.

Также ЕС по итогу саммита принял решение выделить дополнительные €53 млн в помощь белорусскому народу в связи со сложившейся ситуацией в стране. По словам фон дер Ляйен, эта помощь будет перераспределена так, чтобы средства пошли «не власти, а народу». При этом из выделенных денег €2 млн будут направлены на поддержку «жертв репрессий».

Накануне Светлана Тихановская провела первую пресс-конференцию в Литве. Среди прочего, она рассказала, когда сможет вернуться на родину, писал NEWS.ru.