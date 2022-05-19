Лукашенко призвал не «баламутить народ» Белоруссии и России Лукашенко: в Белоруссии и России пытаются «взбаламутить» народ разговорами «о потере независимости»

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Россия и Белоруссия выстраивают связи как два независимых государства на дружеской основе, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным, передаёт БелТА. Он призвал не «баламутить народ разговорами о потере независимости» какой-либо из сторон в диалоге двух стран. Также глава республики рассказал о своём намерении в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения темы импортозамещения.

Нет, вот надо обязательно взбаламутить народ и там, и здесь, что уже вот кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает. Пошли уже такие тенденции. Как будто нам нечем сегодня заниматься! Ну, сотрудничаем же, два независимых государства? Сотрудничаем, причем по всем направлениям, даже всего не расскажешь публично, — сказал он.

Президент Белоруссии ранее заявил, что Минск может помочь Москве решить вопрос с импортозамещением. По его словам, российская сторона «слишком надеялась» на немецких и американских производителей, которые в итоге ушли с рынка РФ. Лукашенко подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией «по всем направлениям», включая производство.

Также президенты говорили о строительстве белорусского порта под Санкт-Петербургом, в районе Бронка, и обсудили организацию совместной работы в оборонно-промышленном комплексе. В дальнейшем они намерены провести отдельную полноформатную встречу.