https://static.news.ru/photo/1c39014a-472c-11ea-9558-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планировании встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Белорусский лидер отметил, что переговоры, вероятно, состоятся 7 февраля, передаёт « ПолитЭксперт ».

31 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на ближайшее время переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не запланированы.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко сообщил: в отношениях Минска и Вашингтона закончился период холода.