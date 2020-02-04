Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планировании встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Белорусский лидер отметил, что переговоры, вероятно, состоятся 7 февраля, передаёт «
31 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на ближайшее время переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не запланированы.
Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко сообщил: в отношениях Минска и Вашингтона закончился период холода.
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