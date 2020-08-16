Лукашенко заявил, что не отдаст страну даже будучи мёртвым

https://static.news.ru/photo/e5e1d0a0-dfb9-11ea-980a-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на митинге в свою поддержку в Минске заявил, что не позволит «отдать страну», даже если будет мёртвым.

По его словам, жители построили «страну-красавицу», несмотря на все сложности.

Кому вы её решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я это не позволю вам, — передаёт РИА Новости.

Он отметил, что не готов идти на «слом государства».

Нам предлагают солдат НАТО — чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плёткой. Неужели вы этого не видите? Если кто-то это хочет — без меня, — отметил он.

Политик завершил выступление словами о том, что встаёт на колени перед народом. При этом на колени он не встал.

Мероприятие проходило на площади Независимости. Это был первый митинг сторонников главы государства с момента проведения в стране президентских выборов и начала протестных акций оппозиции. У Дома правительства собрались несколько тысяч человек. Людей свозили на мероприятия на автобусах.

Лукашенко начал выступление с благодарности жителям Минска за то, что они терпят его.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги выборов главы государства, согласно которым победил вновь Лукашенко, сфальсифицированы. Первоначально демонстрации сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Позднее обстановка стала более спокойной.

Ранее NEWS.ru писал, что штаб основной соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской объявил о готовности обсуждать с белорусскими властями условия ухода президента со своего поста. По данным ЦИК республики, Тихановскую поддержали всего 10,09% избирателей.