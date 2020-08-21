Лукашенко заявил, что не хочет вводить в Белоруссии военное положение

https://static.news.ru/photo/ac3ad0f4-e3a6-11ea-9eb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cezary Kowalski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не хочет вводить в стране военное положение. Об этом он заявил во время встречи с работниками агрокомбината «Дзержинский». Рабочим он рассказал свою версию о причинах происходящего в стране.

По мнению белорусского президента, протесты были спланированы странами Запада под руководством Соединённых Штатов. Участвовавших в них людей подкупили, а кому-то «голову задурили», приводит его слова БелТА.

Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийские республики, мы и Украина. Планируют всё это и направляют США, а европейцы подыгрывают, — констатировал он.

Президент отметил, что заранее видел замыслы своих оппонентов и тех, кто за ними стоит:

Уже признаются: ни программы, ничего не было. На эмоциях хотели проскочить. Не получилось.

По словам Лукашенко, теперь некие силы с внешней стороны начали «поддавливать уже силой оружия, кроме того, что взбудоражили людей внутри страны». Именно поэтому он вынужден был перебросить военных на западное направление. Президент при этом подчеркнул, что это не только белорусские проблемы, но и российские:

Атакуют Россию прежде всего. Но хотят смять нас. Не получится!

В заключение он добавил, что хочет сохранить стабильность, «мир и покой для тех, кто хочет работать».

Я не хочу ввергнуть страну, полностью её перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда, — заверил Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. После чего в стране начались масштабные акции протеста, их участниками стали сотни тысяч человек. Митингующие считают, что результаты были грубо сфальсифицированы и победил не бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, как заявлено официально, а кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В Евросоюзе результатов голосования не признали. 19 августа состоялся внеочередной саммит ЕС по ситуации в республике. По его итогам глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что судьбу Белоруссии должны решать жители этой страны, а не в Брюсселе и не в Москве. Также европолитики заявили, что поддерживают тех белорусов, которые требуют организовать новые выборы.

Также ЕС по итогу саммита принял решение выделить дополнительные €53 млн в помощь белорусскому народу в связи со сложившейся ситуацией в стране. По словам фон дер Ляйен, эта помощь будет перераспределена так, чтобы средства пошли «не власти, а народу». При этом из выделенных денег €2 млн будут направлены на поддержку «жертв репрессий».

Сегодня Светлана Тихановская провела первую пресс-конференцию в Литве. Среди прочего, она рассказала, когда сможет вернуться на родину, писал NEWS.ru.