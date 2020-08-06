Лукашенко заявил, что его заразили COVID-19 намеренно

https://static.news.ru/photo/fdcc91ae-d7f4-11ea-a4e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sumit Sanyal/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, чего специально заразили новой коронавирусной инфекцией.

Ранее политик заявил, что «на ногах» перенёс коронавирус. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД. По словам Лукашенко, инфекция у него протекала бессимптомно.

Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем, — отметил глава государства в интервью укрaинскому журнaлисту Дмитрию Гордону.

По словам белорусского лидера, он перенёс новое заболевание на ногах.

Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец, и я попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус, — заключил глава государства.

Он предположил, что всё население республики уже могло бессимптомно переболеть этим заболеванием.

17 июля председатель правительства России Михаил Мишустин провёл встречу с Александром Лукашенко в Минске. Он обнялся с белорусским лидером и пошутил, что на территории страны коронавирус «менее вирулентен», писал NEWS.ru.

Число погибших от коронавирусной инфекции в мире превысило 700 тысяч человек. По данным на 5 августа, СOVID-19 в мире подтверждён у 18,4 млн человек.