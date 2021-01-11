Лукашенко заверил главу IIHF в «нормальной демократической обстановке»

https://static.news.ru/photo/912badb4-53f5-11eb-92bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henadz Zhinkov/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Белорусский лидер заверил собеседника, что страна готова принять чемпионат мира — 2021, а демократическая обстановка в стране является «нормальной».

Как президента федерации и личного друга Белоруссии хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Белоруссии нет и не будет — ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь или приезжают. У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов, — цитирует Лукашенко БелТА.

Ранее СМИ сообщили о возможном переносе мирового первенства по хоккею из Минска в Прагу и Братиславу. Изначально планировалось, что турнир пройдёт в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Позднее президент IIHF Фазель заявил, что намерен встретиться с Лукашенко. По его словам, решение будет принято на заседании совета IIHF в конце января.

Лукашенко подчеркнул, что спокойно воспринимает разговоры вокруг возможного переноса матчей турнира из Белоруссии. Он заметил, что всё сейчас зависит от IIHF. Если федерация сумеет устоять против давления, то соревнования состоятся. Также Лукашенко заметил, что если Латвия откажется от проведения игр, то Белоруссия готова самостоятельно принять матчи, и это будет «лучший чемпионат мира в истории».

Ранее NEWS.ru писал, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе встречи с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом высказалась за перенос чемпионата мира по хоккею из Минска.

По словам экс-кандидата в президенты, в случае если турнир состоится в Белоруссии, то многие сборные просто не будут в нём участвовать. Так, по данным Тихановской, перенос или бойкот уже поддержали премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, а также вице-президент Международной федерации хоккея.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года проходят акции протеста против результатов президентских выборов. По официальным данным, с большим отрывом выиграл возглавляющий республику с 1994 года Александр Лукашенко. Участники протестов убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.