Лукашенко решил отправить Тихановской «печенюшку»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил премьер-министру республики Роману Головченко отправить оппозиционному политику Светлане Тихановской несколько пачек печенья. Об этом говорится в Telegram-канале «Пул первого».

Лукашенко провёл встречу по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Он коснулся переговоров Тихановской и президента США Джо Байдена. Глава государства отметил, что хорошо знал двух предыдущих американских лидеров.

Я знаю, как проводятся вот эти мероприятия: надо встретиться, сделать фотографию и дать печенюшку. Ну, слава Богу. Если там уж действительно с печеньем проблемы, Роман, надо отправить несколько пачек, — сказал Лукашенко, обращаясь к белорусскому премьеру.

Головченко ответил, что печенье будет отправлено.

28 июля в Белом доме Байден и Тихановская провели встречу. Глава белорусской оппозиции заявила, что суверенитет республики не подлежит торгу и обсуждению. Она считает, что любые сделки, которые подписал «нелегитимный режим» Александра Лукашенко, не подлежат обсуждению и торгу. Оппозиционер также высказалась за включение кризиса в Белоруссии в международную повестку дня в ООН и ОБСЕ.

Позднее Тихановская заявила, что глава Белого дома после завершения встречи дал ей «печенек из Белого дома».