Лукашенко ввел запрет на повышение цен в Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, заявив об этом по итогам совещания с экономическим блоком на тему инфляции, сообщает БелТА. По его словам, это связано с «запредельным» ростом цен в последнее время.

С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены, — подчеркнул Лукашенко.

Во время совещания были подняты вопросы, касающиеся инфляции и роста цен. Президент Белоруссии высказал жесткую критику в адрес ответственных лиц за недостаточный контроль и активность в сфере справедливого ценообразования во всех сегментах рынка. Он отметил, что рост цен возможен лишь по отдельным позициям и с разрешения министра антимонопольного регулирования и торговли или председателей облисполкома и Минского горисполкома.

Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день, — распорядился глава государства.

За выполнением поручения президент поручил следить генеральному прокурору и председателю Комитета госконтроля, потребовав принимать жесткие меры реагирования к нарушителям. Председателю Совета республики Наталье Кочановой во главе группы других ответственных лиц рекомендовано до 20 октября внести в правительство предложения по мерам регулирования цен, а первому вице-премьеру Николаю Снопкову Лукашенко поручил не только не повышать цены, но и найти возможность их понижения. Попутно Лукашенко предостерег бизнес от закрытия объектов и попыток уйти с рынка.

Ранее Лукашенко отчитал чиновников за строительство слишком шикарных больниц в ходе совещания о перспективах развития системы здравоохранения. По его словам, средства на строительство идут из бюджета и излишний размах в этом вопросе оборачивается невозможностью поддержки бюджетной сферы, включая повышение зарплат и пенсий.