«Очухайтесь»: Лукашенко отчитал чиновников за больницы размером с дворцы Лукашенко отчитал чиновников за строительство слишком шикарных больниц

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отчитал чиновников за строительство слишком шикарных больниц в ходе совещания о перспективах развития системы здравоохранения. По его словам, которые приводит БелТА, средства на строительство идут из бюджета и излишний размах в этом вопросе оборачивается невозможностью поддержки бюджетной сферы, включая повышение зарплат и пенсий.

Мы не настолько богатые, чтобы строить не больницу, не лечебное учреждение, а дворец. Надо очухаться, как в народе говорят, аккуратненько приструнить себя и строить только то, что надо, — подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко похвалил президента России Владимира Путина за то, что тот «прекратил все коронавирусы в мире». По его словам, с началом спецоперации заболеваемость COVID-19 в мире значительно снизилась. Кроме того, он отметил, что пандемия коронавируса сыграла значительную роль в «переделе мира», который сейчас наблюдается, и высоко оценил борьбу Белоруссии с инфекцией: по словам Лукашенко, за время пандемии в стране было не более восьми тысяч летальных исходов.