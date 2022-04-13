Лукашенко заявил о том, что Путин «прекратил все коронавирусы в мире»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил главу российского государства Владимира Путина за то, что тот «прекратил все коронавирус в мире», передаёт РИА Новости. По его словам, с началом спецоперации заболеваемость в мире значительно снизилась.

Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели, — заявил он.

Кроме того, Лукашенко отметил, что пандемия коронавируса во всём мире сыграла значительную роль в «переделе мира», который мы можем сейчас наблюдать. Он также высоко оценил борьбу Белоруссии с инфекцией: по его словам, за время пандемии в стране было не более 8 тысяч летальных исходов. Глава Белоруссии рекомендовал на свежем воздухе ходить без маски.

Встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным состоялась 12 апреля на космодроме Восточный, где они провели церемонию награждения лётчиков-космонавтов и тет-а-тет обсудили двустороннее сотрудничество.

Ранее Лукашенко рассказал о том, что Минск с Москвой работают над созданием совместной спутниковой группировки, необходимость в которой вскрылась в ходе проведения спецоперации на Украине. По его словам, американцы расположили над Союзным государством свою разведывательную группировку дистанционного зондирования Земли и в режиме реального времени передают информацию, что позволяет Украине успешно воевать.